Столкновение с лошадью. ДТП, в котором погибли женщина с ребёнком, прокомментировали полицейские Костанайской области

По факту ДТП на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил ПДД».

Сегодня около часа ночи на 134 км трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган произошло ДТП, в котором два человека погибли и 4 получили телесные повреждения, разной степени тяжести.

В ДП Костанайской области, отвечая на запрос журналистов, пояснили, что водитель иномарки совершил наезд на лошадь. В настоящее время выясняются причины ДТП.

В полиции также отметили, что на постоянной основе стражи порядка распространяют предупреждения о необходимости соблюдения правил дорожного движения на дорогах

«В очередной раз, обращаемся к водителям: будьте внимательны и бдительны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, от этого зависят жизни людей, — отметили в ДП Костанайской области.

В настоящее время на трассах усилено патрулирование.

Владельца лошади привлекли к административной ответственности по статье 408 Кодекса об административных правонарушениях РК.

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