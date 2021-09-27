Столкнулись три авто. В полиции сообщили, что женщина водитель не уступила дорогу

Фото ДП Костанайской области
Сегодня около 11.30 на пересечении улиц Дощанова-Баймагамбетова произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Cтолкнулись «Hyundai Accent», «Kia» и «ВАЗ-2114».
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Автомашина «Kia» под управлением 41-летней не уступила дорогу на неработающем светофоре и столкнулась с автомашиной «Hyundai Accemt», под управлением 55-летнего водителя. От удара «Kia» столкнулась с автомашиной «Ваз-2114», под управлением 39-летнего водителя.
В ДТП водители получили ушибы, от госпитализации отказались.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау ДП Костанайской области ДТП Казахстан Костанай Костанайская область полиция происшествие РТН