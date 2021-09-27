Столкнулись три авто. В полиции сообщили, что женщина водитель не уступила дорогу

Сегодня около 11.30 на пересечении улиц Дощанова-Баймагамбетова произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Cтолкнулись «Hyundai Accent», «Kia» и «ВАЗ-2114».

Автомашина «Kia» под управлением 41-летней не уступила дорогу на неработающем светофоре и столкнулась с автомашиной «Hyundai Accemt», под управлением 55-летнего водителя. От удара «Kia» столкнулась с автомашиной «Ваз-2114», под управлением 39-летнего водителя.

В ДТП водители получили ушибы, от госпитализации отказались.

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