Столкнулись три автомобиля, погиб пешеход в городе Тобыл — полиция

Сегодня около 18:00 столкнулись три машины по улице Ленина в городе Тобыл. Об этом сообщил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков на своей странице в Фейсбук.

20-летний водитель автомобиля «Хюндай Акцент» при манёвре обгона совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан», которым управлял 56-летний водитель.

В результате ДТП «Рено Логан» касательно столкнулся с автомобилем «Шкода» и наехал на пешехода.

25-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Водители и пассажиры автомобилей доставлены в областную больницу с различными травмами.

Полицией начать досудебном расследование по статье 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека»

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.