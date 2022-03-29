Столкнулись три автомобиля, погиб пешеход в городе Тобыл — полиция

Фото предоставлено пресс-службой ДП
Сегодня около 18:00 столкнулись три машины по улице Ленина в городе Тобыл. Об этом сообщил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков на своей странице в Фейсбук.
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20-летний водитель автомобиля «Хюндай Акцент» при манёвре обгона совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан», которым управлял 56-летний водитель.
В результате ДТП «Рено Логан» касательно столкнулся с автомобилем «Шкода» и наехал на пешехода.
25-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.
Водители и пассажиры автомобилей доставлены в областную больницу с различными травмами.
Полицией начать досудебном расследование по статье 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека»
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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