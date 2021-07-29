Столько ещё не было. В Казахстане обновили данные по заболевшим COVID-19

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 июля 2021 года в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 7 479 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 557 107 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 1571,
в городе Алматы – 1450,
в городе Шымкенте – 445,
в Акмолинской области – 238,
в Актюбинской области – 230,
в Алматинской области – 270,
в Атырауской области – 424,
в ВКО – 298,
в Жамбылской области – 197,
в ЗКО – 198,
в Карагандинской области – 1011,
в Костанайской области – 224,
в Кызылординской области – 175,
в Мангистауской области – 220,
в Павлодарской области – 251,
в СКО – 145,
в Туркестанской области – 132.
⠀МВК по нераспространению COVID-19
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области