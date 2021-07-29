Столько ещё не было. В Казахстане обновили данные по заболевшим COVID-19

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 июля 2021 года в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 7 479 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 557 107 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 1571,

в городе Алматы – 1450,

в городе Шымкенте – 445,

в Акмолинской области – 238,

в Актюбинской области – 230,

в Алматинской области – 270,

в Атырауской области – 424,

в ВКО – 298,

в Жамбылской области – 197,

в ЗКО – 198,

в Карагандинской области – 1011,

в Костанайской области – 224,

в Кызылординской области – 175,

в Мангистауской области – 220,

в Павлодарской области – 251,

в СКО – 145,

в Туркестанской области – 132.

⠀МВК по нераспространению COVID-19

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