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Столпотворение в поликлинике Рудного

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#вашиновости «Это в городе Рудный — вход в городскую поликлинику. Вот так соблюдается дистанция и масочный режим. В очереди беременные, пожилые, на перевязку, и просто с кашлем и другими симптомами»,-пишет подписчица. #алаутв #алаукз

 

 

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