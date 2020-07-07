Столпотворение в поликлинике Рудного

#вашиновости «Это в городе Рудный — вход в городскую поликлинику. Вот так соблюдается дистанция и масочный режим. В очереди беременные, пожилые, на перевязку, и просто с кашлем и другими симптомами»,-пишет подписчица. #алаутв #алаукз

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