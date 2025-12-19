Коммуналку — на торги: в Костанайской области в список приватизации попали ТЭК, ветстанции и детсады

Костанайскую тепловую компанию, «Лисаковскгоркомунэнерго», Затобольскую ТЭК и ещё более 40 организаций с госучастием планируют вывести в конкурентную среду — через продажу или передачу частным управляющим. Речь идёт о новой программе приватизации на 2026–2030 годы, разработанной после Указа Президента «О мерах по либерализации экономики».

Как сообщается в материалах Национального офиса по приватизации, Правительством утверждён перечень из 473 субъектов, а сама кампания запланирована в три этапа: 2026, 2027–2028 и 2029–2030 годы.

По данным управления финансов акимата Костанайской области, в региональный список вошли ветеринарные станции, коммунальные предприятия и детские сады. При этом механизмы передачи разных объектов отличаются — и именно в этом, отмечают специалисты, главные «тонкости» приватизационных сделок.

Детсады не приватизируют — их отдадут в доверительное управление

Заместитель руководителя управления финансов акимата Костанайской области Маулен Сункаров пояснил: детские сады останутся в госсобственности — их планируют передать в доверительное управление без права последующего выкупа.

По его словам, в числе таких объектов — ясли-сад «Ақбота», Кушмурунский детсад «Балапан», ясли-сад «Нұрбөбек» и ясли-сад «Айналайын» .

Ветстанции реорганизуют и сделают филиалами

Что касается ветеринарных станций, то, по данным управления финансов, их планируют реорганизовать путём присоединения к областной ветстанции — после чего они будут работать как филиалы.

Коммунальные предприятия — на торги

Коммунальные предприятия в списке программы, как отмечают в управлении, предполагается выставлять на торги. В частности, Костанайскую теплоэнергетическую компанию (КТЭК) планируют продать ближе к завершению программы — к 2030 году.

Отдельно упоминаются «Рудненские тепловые сети» — по словам руководства предприятия, объект уже выставляли на торги. Директор ТОО «Рудненские тепловые сети» Олег Абылкаиров обращает внимание на риск: частному инвестору сложно «войти» в коммунальную сферу из-за того, что тариф нередко не покрывает реальные затраты на ремонт.

— Частным предприятиям в коммунальной сфере очень тяжело освоиться… в тарифе те затраты на ремонты, которые закладываются, они мизерные. Этих денег недостаточно. А частник вкладывать затраты, которые не вложены в тариф, не окупаются, — отметил он.

Субъекты естественных монополий — в поздние годы, тарифы пересматривают

В управлении финансов подтверждают, что по предприятиям, относящимся к сфере естественных монополий, вопрос стоит особенно остро. По словам Маулена Сункарова, такие активы включили в «поздние годы» — 2028–2030, при этом параллельно в стране пересматривается тарифная программа.

Детскую областную стоматологию планируют продать уже в 2026 году

Ещё один объект, который вызвал вопросы у жителей, — областная детская стоматология. В управлении финансов сообщили, что её планируют продать уже в следующем году. При этом стоимость будет определять независимая оценка.

Сункаров подчеркнул: при продаже должны быть сохранены рабочие места, а новому владельцу нельзя менять профиль деятельности и «сокращать» объём услуг. Размещение государственного заказа и его объёмы, по его словам, будет определять управление здравоохранения.

Вместе с тем у общественности остаётся ключевой вопрос: не повлияет ли смена собственника на доступность бесплатной стоматологической помощи для детей — учитывая, что сегодня это одно из немногих мест в регионе, где несовершеннолетние могут лечить зубы бесплатно.

