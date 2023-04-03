СТОП-лини попадут под фиксацию. Новые камеры установят в Костанайской области

Уже этой весной в регионе начнут установку порядка 1 тысячи камер наружного видеонаблюдения и систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Сергек».

Всего планируется установить 60 таких аппаратов.

«Под фиксацию подпадут нарушения СТОП-линии, рядности движения, проезда запрещающего сигнала светофора, проезд по полосе общественного транспорта, превышение скорости. Всего 5 видов нарушений ПДД. В перспективе этот перечень может быть расширен до восьми. Буквально на днях, на служебных планшетах патрульных полицейских будет запущено мобильное приложение «Qorgau», — сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Костанайкой области Алексей Милюк.

Эта программа связана с камерами авто-фиксации нарушений правил, и позволяет в режиме реального времени выявлять опасных водителей в транспортном потоке. К таким полиция относит людей, которые управляют транспортом с подложными номерами, злостных нарушителей ПДД, в том числе лишенных права управления, без страхового полиса или техосмотра, а также находящихся в розыске.

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