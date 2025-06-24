В июне 2025 года специализированным судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено дело по жалобе автовладельца на предписания о наложении на него взыскания в виде штрафа за административное правонарушение в виде несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.
В судебном заседании исследованы видеозаписи и установлено, что водитель 28 и 29 января и 26 февраля 2025 года не нарушал требования дорожного знака и остановился в соответствии со знаком «Стоп» (стоп-линия), что не отрицают и сотрудники полиции.
Поскольку доказательств нарушения требований ч.1 ст.601 КоАП суду представлено не было, предписания были отменены, производство по ним прекращено.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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