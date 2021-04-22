Сторож-пенсионер не дал обворовать ТОО в Костанайской области

По факту открытого хищения имущества одного из предприятий Рудного ведется досудебное расследование по признакам состава преступления. Об этом сообщается в ответе на запрос.

По данным В ходе предварительного расследования установлено, что четверо жителей Рудного в состоянии алкогольного опьянения наняли «Газель» для хищения металлических труб, находящихся на территории ТОО.

Однако, преступный умысел не был доведен до конца. 68-летний сторож вызвал полицейских. По приезду стражей порядка злоумышленники были задержаны.

В настоящее время по данному факту комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на обеспечение объективности и полноты расследования.

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