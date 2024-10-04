Депутат Мажилиса Юлия Кучинская рассказала, как планируется компенсировать несчастные случаи в армии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что по статистике количество несчастных случаев в армии снижается из года в год. Но, тем не менее, они продолжают происходить, и о них все больше говорят.

«Мы обсуждали вопрос, возможность, может быть, предусмотреть страхование от несчастных случаев (в армии. – Прим. ред.). Потому что, если вы сейчас посмотрите по сегодняшнему закону, то если срочник во время прохождения воинской службы получил какие-то увечья, он получает разовую выплату от государства. А если вдруг получил инвалидность, то просто получает выплаты по инвалидности. Но на самом деле у него жизнь полностью сломлена и здесь, конечно, должна быть максимальная защита. Вопросов и решений может быть много, и вот сейчас с депутатами отрабатываем», – озвучила Юлия Кучинская.

По ее словам, сейчас также обсуждается предложение проводить психологическую оценку призывников.

«Если у ребенка во время учебы в школе или колледже наблюдались депрессивные состояния или была склонность к острой реакции на смену обстановки, то эта информация не отражается ни в одной медкарте при прохождении медкомиссии. Это нигде не фиксируется. Должна быть какая-нибудь справка или заключение», – добавила депутат.

6 сентября 2024 года сообщалось, что в Казахстане начался осенний призыв в армию. В Министерстве обороны РК подчеркнули, что «на срочную воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва».

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