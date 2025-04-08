С 7 апреля начали действовать новые классы страхования, а также новая схема их присвоения, передает kolesa.kz

Поправки в Правила расчёта и применения коэффициента по системе «бонус-малус» для расчёта страховой премии по ОСГПО были приняты финрегулятором и вступили в силу. Теперь они выглядят следующим образом:

* Изменения в таблице коэффициентов в сравнении с действовавший ранее.

Как видно из таблицы, самым высоким, с самой недорогой страховкой по-прежнему оставлен класс 13, а самым низким стал М2. Водителям с данным классом полисы обойдутся в семь раз дороже в сравнении с 13-м.

Автомобилистам, впервые оформляющим страховой полис, в том числе водителям мопедов, недавно получившим права, теперь будет присваиваться класс А с коэффициентом 1.8. Ранее новичкам назначали класс 3 с коэффициентом 1. То есть страховка для них подорожала практически вдвое. В свою очередь, всех иностранцев, временно въехавших в Казахстан на автомобилях, отныне считают опытными и присваивают им сразу верхний, 13-й класс.

Понижать класс страхования не на один, а сразу на два, соответственно повышая стоимость полиса, с сегодняшнего дня будут за ДТП, совершённые водителями, у которых в совокупности имеются три и более нарушения правил. К примеру, есть штрафы за превышение скорости на величину от 40 км/ч и более или за выезд на встречку и т. д. Аналогичное снижение не на один, а сразу на два класса предусмотрено и для водителей, совершивших ДТП с крупным ущербом, а также для граждан, застрахованных в одном регионе, но устроивших аварию в другом.

Как именно будет подсчитываться количество водительских прегрешений и изменяться класс страхования, редакция Kolesa.kz расскажет в самое ближайшее время.

При этом минимальный класс — М2 — с сегодняшнего дня станут присваивать водителям за езду в пьяном виде, передачу управления нетрезвому лицу, а также за «пьяное ДТП» с пострадавшими или погибшими.

Поправки в правила страхования предполагают и поощрения для примерных водителей за безаварийную езду без штрафов в виде снижения для них стоимости полисов. Но сообщений от страховых компаний о готовности делать скидки таким автомобилистам пока не поступало.