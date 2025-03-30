Управлять мопедом без госномера, техпаспорта и водительских прав запретят с 5 апреля 2025 года, сообщают kolesa.kz

С этой же даты в соответствии с законом «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» ездить на мототехнике категории А1 без страхового полиса будет нельзя. Рассчитывать страховую премию станут исходя из таблиц, прописанных в статье 19 закона об ОГПО ВТС.

Рассмотрим для примера, сколько в 2025 году должен будет заплатить страховым компаниям за полис ОГПО на 12 месяцев мопедист возрастом от 16 до 25 лет, только что получивший права категории А1, то есть без водительского стажа. Представим, что скутер не имел ранее никаких документов и номера на раме, и мопед стал в Казахстане автоматически приравнен к новому, 2025 года выпуска. Регистрацию прошёл в Алматы, так как большинство мототехники — в южной столице, и ещё ни разу не попал в аварию.

Для расчёта нам понадобится:

базовая страховая премия в 2025-м — 7470.8 тенге (1.9 МРП);

коэффициент для транспорта, зарегистрированного в Алматы, — 2.96;

коэффициент для мототехники (мопеды будут страховать в той же категории, что и мотоциклы) — 1;

коэффициент по возрасту и стажу вождения — 1.1;

коэффициент по сроку эксплуатации — 1;

коэффициент по 3-му классу страхования (без аварий) — 1.

Итого: 7 470.8 × 2.96 × 1 × 1.1 × 1×1 = 24 324.9 тенге.

Но полисы для новичков резко подорожают с 7 апреля, когда вступят в силу новые классы страхования. С этой даты водителям, не имеющим стажа, начнут присваивать не 3-й, а класс А с коэффициентом 1.8. Таким образом, сумму, получившуюся у нас ранее, необходимо будет умножить на 1.8. В результате получится 43 784.86 тенге.

Резюмируем: чтобы не тратить хотя бы в 2025 году довольно значительную сумму за страховой полис, мопедистам без стажа следует поставить технику на учёт и сразу же её застраховать. К слову, мы проверили: база страховых компаний мопеды, только что вставшие на учёт, принимает без проблем.

Напомним, согласно пункту 2 статьи 230 КоАП РК, езда без страховки карается штрафом 10 МРП — 39 320 тенге в 2025 году.

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт Президент Казахстана поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передаёт Акорда. "Поздравляю вас с праздником Ораза...

Налоговая охота началась. За какие схемы будут штрафовать Власти Казахстана усиливают контроль за дроблением бизнеса на фоне предстоящих изменений в налоговом законодательстве, что...

Оплата по QR-коду может оставить казахстанцев без денег QR-коды давно стали частью нашей жизни – ими можно оплатить кофе, покупки в супермаркете и...