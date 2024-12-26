Как сообщили редакции Kolesa.kz в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК, 1 января 2025 года вступит в силу постановление, утверждающее новые поправочные коэффициенты, используемые для расчёта страховой премии по обязательному страхованию ГПО автовладельцев.
Ранее в финрегуляторе пояснили, что поправочные коэффициенты решили скорректировать исходя из аварийности региона регистрации машин. По словам сотрудников агентства, в Алматы, к примеру, денег за страховку с автомобилистов собирается больше, а аварий с выплатами страховки в пересчёте на количество машин производится меньше. Таким образом, платить алматинские автовладельцы должны по сниженным тарифам.
Для реализации этой идеи с 1 января 2025 года страховочные коэффициенты установят в следующих размерах:
|№ п/п
|Области, города
|Размер поправочного коэффициента в 2024 году
|Размер поправочного коэффициента в 2025 году
|1
|Алматинская
|1.06
|1.37
|2
|Жетысуская
|1.06
|1.16
|3
|Туркестанская
|1.08
|1.57
|4
|Восточно-Казахстанская
|0.82
|0.72
|5
|Абайская
|0.82
|0.78
|6
|Костанайская
|0.95
|1.07
|7
|Карагандинская
|1
|0.12
|8
|Улытауская
|1
|0.96
|9
|Северо-Казахстанская
|0.8
|0.67
|10
|Акмолинская
|0.92
|1.03
|11
|Павлодарская
|0.88
|0.81
|12
|Жамбылская
|1.16
|1.62
|13
|Актюбинская
|0.88
|0.97
|14
|Западно-Казахстанская
|0.96
|1.14
|15
|Кызылординская
|1.11
|1.66
|16
|Атырауская
|0.71
|0.49
|17
|Мангистауская
|0.88
|0.79
|18
|Алматы
|0.82
|0.71
|19
|Астана
|1.05
|1.36
|20
|Шымкент
|1.09
|1.49
Как коэффициенты переводятся в тенге
В качестве примера рассчитаем, в какую сумму обходился полис ОСГПО на 12 месяцев 2024 года для 40-летнего автомобилиста с 20-летним водительским стажем, управляющего Toyota Camry 2010 года выпуска, проживающего в Алматы и ни разу не попадавшего в аварии:
- базовая страховая премия в 2024-м — 7 014.8 тенге (1.9 МРП);
- коэффициент для машин, зарегистрированных в Алматы, — 2.96;
- коэффициент для легковых авто — 2.09;
- коэффициент по возрасту и стажу вождения — 1;
- коэффициент по сроку эксплуатации авто — 1.1;
- коэффициент по 13-му классу страхования (без аварий) — 0.5;
- поправочный коэффициент для Алматы — 0.82.
Итого: 7014.8 × 2.96 × 2.09 × 1×1.1 × 0.5 × 0.82 = 19 571.75 тенге.
В 2025 году МРП в Казахстане увеличится до 3932 тенге. Базовая страховая премия (1.9 МРП) в результате вырастет до 7470.8 тенге. Предлагаемый поправочный коэффициент для Алматы — 0.71.
Пересчитываем заново: 7470.8 × 2.96 × 2.09 × 1×1.1 × 0.5 × 0.71 = 18 047.88 тенге. Таким образом, для алматинцев полисы в 2025 году станут дешевле. Для водителей, подходящих под выбранные нами для примера параметры, на 1.5 тысячи тенге, для других — на другие суммы, но стоимость страховки в любом случае снизится.
А для автомобилистов Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областей, а также Шымкента и Астаны страховые полисы, наоборот, подорожают. Дороже всех в 2025-м полисы будут для водителей, проживающих в Кызылординской области.