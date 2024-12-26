Как сообщили редакции Kolesa.kz в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК, 1 января 2025 года вступит в силу постановление, утверждающее новые поправочные коэффициенты, используемые для расчёта страховой премии по обязательному страхованию ГПО автовладельцев.

Ранее в финрегуляторе пояснили, что поправочные коэффициенты решили скорректировать исходя из аварийности региона регистрации машин. По словам сотрудников агентства, в Алматы, к примеру, денег за страховку с автомобилистов собирается больше, а аварий с выплатами страховки в пересчёте на количество машин производится меньше. Таким образом, платить алматинские автовладельцы должны по сниженным тарифам.

Для реализации этой идеи с 1 января 2025 года страховочные коэффициенты установят в следующих размерах:

№ п/п Области, города Размер поправочного коэффициента в 2024 году Размер поправочного коэффициента в 2025 году 1 Алматинская 1.06 1.37 2 Жетысуская 1.06 1.16 3 Туркестанская 1.08 1.57 4 Восточно-Казахстанская 0.82 0.72 5 Абайская 0.82 0.78 6 Костанайская 0.95 1.07 7 Карагандинская 1 0.12 8 Улытауская 1 0.96 9 Северо-Казахстанская 0.8 0.67 10 Акмолинская 0.92 1.03 11 Павлодарская 0.88 0.81 12 Жамбылская 1.16 1.62 13 Актюбинская 0.88 0.97 14 Западно-Казахстанская 0.96 1.14 15 Кызылординская 1.11 1.66 16 Атырауская 0.71 0.49 17 Мангистауская 0.88 0.79 18 Алматы 0.82 0.71 19 Астана 1.05 1.36 20 Шымкент 1.09 1.49

Как коэффициенты переводятся в тенге

В качестве примера рассчитаем, в какую сумму обходился полис ОСГПО на 12 месяцев 2024 года для 40-летнего автомобилиста с 20-летним водительским стажем, управляющего Toyota Camry 2010 года выпуска, проживающего в Алматы и ни разу не попадавшего в аварии:

базовая страховая премия в 2024-м — 7 014.8 тенге (1.9 МРП);

коэффициент для машин, зарегистрированных в Алматы, — 2.96;

коэффициент для легковых авто — 2.09;

коэффициент по возрасту и стажу вождения — 1;

коэффициент по сроку эксплуатации авто — 1.1;

коэффициент по 13-му классу страхования (без аварий) — 0.5;

поправочный коэффициент для Алматы — 0.82.

Итого: 7014.8 × 2.96 × 2.09 × 1×1.1 × 0.5 × 0.82 = 19 571.75 тенге.

В 2025 году МРП в Казахстане увеличится до 3932 тенге. Базовая страховая премия (1.9 МРП) в результате вырастет до 7470.8 тенге. Предлагаемый поправочный коэффициент для Алматы — 0.71.

Пересчитываем заново: 7470.8 × 2.96 × 2.09 × 1×1.1 × 0.5 × 0.71 = 18 047.88 тенге. Таким образом, для алматинцев полисы в 2025 году станут дешевле. Для водителей, подходящих под выбранные нами для примера параметры, на 1.5 тысячи тенге, для других — на другие суммы, но стоимость страховки в любом случае снизится.

А для автомобилистов Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областей, а также Шымкента и Астаны страховые полисы, наоборот, подорожают. Дороже всех в 2025-м полисы будут для водителей, проживающих в Кызылординской области.

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