Страховые выплаты начнут получать костанайские аграрии за погибшие от жары гектары

Костанайские аграрии в ближайшее время начнут получать страховые выплаты за погибшие из-за сильной жары гектары зерновых и масличных культур. По официальным данным, пока сельхозтовапроизводителями поданы заявления примерно на 5 тыс. гектаров. Им начислено больше 42 млн тенге страховки, сообщает alau.kz

Почти 40-градусная жара, которая несколько недель стояла в Костанайской области, отрицательно сказалась на состоянии посевов зерновых в регионе. Аграрии заговорили о засухе и подняли тему страховых выплат. Однако, начиная с 2020 года, страхование посевов стало в стране необязательным, как это было последние 16 лет, и число добровольно застраховавшихся сельхозтоваропроизводителей в регионе резко поубавилось. Примерно из 7 тыс. фермерских и крестьянских хозяйств договоры заключили лишь единицы.

«Система страхования сейчас происходит без участия человеческого фактора, риски рассматриваются через спутник. Сейчас заявки смотрят на сроки — трехфазное, двухфазное. В системе Qoldau.kz от начала до конца выплат — все через нее. Через спутник смотрят влагу, какая была, засушливость, именно через спутник»,- сказала главный специалист управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Дина Хамзина.

Заявление на выплату формирует сама система — сервис «Агроиншуранс» портала Qoldau.kz, от фермера требуется только подписать его с помощью ЭЦП и ждать поступления денег. Согласно данным пресс-службы АО «Информационно-учетный центр», к которому и относится Qoldau.kz, по Костанайской области пока таких заявлений 4. В общем, это 4600 гектаров пострадавших в Житикаринском и Карабалыкском районах. Фактически, это 4 договора страхования, но два договора заключены одним хозяйствам: один по мАсличным, второй — по зерновым. Причем страховка охватывает риски, основанные только на недостатке и избытке влаги в почве.

«В основном рассматривается на дожди и засушливость, и влагу в почве рассматривают засушливость и переизбыток влаги+ Град + Нет дургих вариантов нет. Рассматривалось раньше комиссией, и за период на который они успели застраховаться. Все факторы рассматривались»,- пояснила Дина Хамзина.

Помимо всего прочего с этого года 50 процентов суммы оплаты страховки на себя берет государство. К примеру, по словам Дины Хамзиной, предприятие, чтобы застраховаться, должно заплатить чуть больше 8 млн тенге. Так вот 4 млн тенге за него заплатили из госказны. Таким образом, хозяйству из Житикаринского района, поля которого пострадали в этом году и оплатившему за страхование 4 млн тенге, уже начислили 36 млн тенге страховки. Или же в Карабалыкском районе хозяйство, заплатив примерно 600 тыс. тенге по договору, должно получить почти 5 млн страховых тенге. Правда, эта сумма не покроет полностью понесенные расходы аграрию за посевные работы. К примеру, то же карабалыкское хозяйство вложило в посеянные гектары 35 млн тенге.

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