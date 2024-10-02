Ночью 2 октября на одной из центральных улиц города патрульные заметили, как скутер совершает странные маневры. Об этом сообщает

Полицейские остановили водителя и при общении заметили явный запах алкоголя.

Для проверки его состояния сотрудники доставили его на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие средней степени алкогольного опьянения.

Как выяснилось, 27-летний именинник решил не упускать момент и доехать до дома на скутере. Полицейские задержали его, поместили в комнату временного задержания, а скутер отправили на штрафстоянку.

Материалы дела по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения направлены в суд для привлечения к ответственности.

Полиция вновь обращается к гражданам с призывом не нарушать правила дорожного движения. С начала года в регионе произошло 42 дорожно-транспортных происшествия с участием скутеров и мопедов, в результате которых 2 человека погибли, в том числе подросток, еще 44 получили различные травмы.

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