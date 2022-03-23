Страны ЕАЭС резко повысят беспошлинный порог для онлайн-покупок

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия, Казахстан, Армения, Беларусь и Кыргызстан, договорились повысить максимальный лимит беспошлинных покупок физлиц в зарубежных интернет-магазинах с 200 до 1000 евро за одну посылку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщениеправительства России.

«Совет ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия. — Прим.) одобрил предложение России по увеличению порога беспошлинной покупки… Требования к весу посылки останутся прежними — не больше 31 килограмма. Решение будет действовать до 1 октября 2022 года», — говорится в сообщении.

Данное решение «позволит сохранить доступ к привычным товарам для граждан, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств», отмечает правительство РФ.

«Важно, чтобы у людей была возможность выбора. Повышение порога беспошлинного ввоза позволит гражданам и дальше делать покупки в иностранных онлайн-магазинах, тем более что некоторые из них уже принимают оплату картами «Мир», — заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Страны ЕАЭС постепенно снижали беспошлинный порог с 2018 года, когда граждане могли совершать покупки из зарубежных интернет-магазинов без уплаты пошлины на сумму до 1000 евро и весом до 31 килограмма в течение месяца. С 2019 года порог снизили до 500 евро в течение месяца, с 2020-го — до 200 евро, но за одну посылку.

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