Страшное ДТП в Костанайской области: есть жертвы и пострадавшие

Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин на автодороге «Рудный-Качар».

Сообщение об этом поступило в дежурную часть 22 октября в 07:36 часов.

Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что 61-летний водитель, управляя автофургоном «MAN», при выезде с обочины по направлению в г.Рудный, не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Ravon Nexia», под управлением 34-летнего жителя г.Рудного.

В результате ДТП пассажиры «Ravon»: 30-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, 23-летний – был госпитализирован в реанимационное отделение, где скончался, не приходя в сознание. Еще двое пассажиров госпитализированы в больницу г.Рудного.

Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 часть 4 Уголовного кодекса, дознавателями отдела полиции Костанайского района проводится досудебное расследование.

Департамент полиции обращается к автовладельцам с просьбой быть бдительными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения особенно при неблагоприятных погодных условиях.

«Необходимо помнить, что соблюдение правил дорожного движения поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Не забывайте, от вашей дисциплины на дороге зависит не только ваша безопасность, но и безопасность окружающих вас людей!», — отметил начальник управления местной полицейской службы полковник полиции Курмет Мажикенов.

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