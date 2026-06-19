Страшные кадры с трасс Казахстана показал «КазАвтоЖол»





Даже самая современная и безопасная дорога не способна полностью защитить от последствий человеческой ошибки. Об этом напомнили в АО «НК «ҚазАвтоЖол», опубликовав фотографии с мест дорожно-транспортных происшествий на республиканских трассах.

В компании отмечают, что ежегодно на автодорогах страны проводится большая работа по повышению безопасности движения. На трассах устанавливают современные дорожные знаки, освещение, барьерные ограждения, системы фиксации средней скорости, а также специальные защитные конструкции от выхода животных на проезжую часть.

Однако, подчёркивают специалисты, большинство трагедий происходит не из-за состояния дорог, а вследствие нарушений правил дорожного движения.

Основными причинами серьёзных аварий остаются превышение скорости, опасные обгоны, несоблюдение дистанции, использование мобильного телефона во время движения, усталость водителей, а также эксплуатация технически неисправных автомобилей и изношенных шин.

«Дорога не терпит беспечности. Она не даёт второго шанса тем, кто решил: «успею», «проскочу», «доеду как-нибудь»», — отмечают в «ҚазАвтоЖол».

В компании напоминают, что за каждой аварией стоят человеческие судьбы. Разбитые автомобили — это не просто последствия ДТП, а чья-то боль, потерянное здоровье и семьи, которые не дождались близких домой.

Автомобилистов призывают строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, не отвлекаться на телефон во время поездки, не садиться за руль в утомлённом состоянии и обязательно проверять техническое состояние автомобиля перед дальней дорогой.

«Инфраструктура может предупреждать, камеры — фиксировать нарушения, а ограждения — защищать. Но главное решение всегда принимает водитель», — подчеркнули в национальной компании.

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