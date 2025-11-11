Street Food, «Алтын микрофон», спорт и фейерверк: как Костанай отметит День города 15 августа





15 августа Костанай отметит основной день празднования Дня города. Для жителей и гостей подготовили насыщенную программу, которая объединит гастрономические площадки, спортивные соревнования, фестивали, концерты и праздничный салют.

С самого утра начнет работу гастрономическая площадка Street Food, где свою продукцию представят предприниматели города. Также будут открыты художественные и ремесленные выставки, книжная ярмарка.

Одним из центральных событий станет фестиваль «QOSTANAY FEST – қиял мен шеберлік қаласы», организованный учреждениями образования. Для гостей подготовят интерактивные площадки, мастер-классы, фотозоны, выступления творческих коллективов и презентации современных образовательных разработок с использованием технологий искусственного интеллекта. В программе также предусмотрены национальные игры, исполнение казахских песен, выставки декоративно-прикладного искусства и народного творчества. Завершится фестиваль флешмобом «Біз бақытты елдің балаларымыз!» хореографической школы «Карнавал». Ожидается участие более двух тысяч школьников, педагогов и родителей.

Большой блок мероприятий посвятят Дню спорта, который в Казахстане отмечается 16 августа. В триатлон-парке с 10:00 до 12:00 пройдет открытое занятие по йоге, а затем состоятся городские турниры по пляжному волейболу, баскетболу 3×3 и 1×1, мини-футболу 5×5, а также девятый этап чемпионата города «Супер марафон» по Президентской миле.

В Сити-центре с 12:00 начнутся соревнования по қазақ күресі с призовым фондом один миллион тенге и турнир по дзюдо среди детей с призовым фондом 1,5 миллиона тенге. Кроме того, все желающие смогут принять участие в соревнованиях по армрестлингу, подтягиванию на турнике, отжиманию на брусьях и арқан тартыс. На сцене выступят представители федераций карате и тхэквондо, а также брейк-данс коллективы.

Во второй половине дня праздничная программа продолжится на центральной площади. Здесь состоятся концерт ансамбля танца «Карнавал» и фестиваль детского творчества «Алтын дән», объединивший лучшие коллективы проекта «Даму бала».

Одним из главных культурных событий станет гала-концерт XXII Международного вокального конкурса «Алтын микрофон». В этом году в конкурсе участвуют 68 исполнителей из Украины, Болгарии, Узбекистана, Армении, Кыргызстана и 13 регионов Казахстана. Костанайскую область представят 17 участников. Сам конкурс пройдет 13–14 августа в смарт-центре IQostanay, а 15 августа в 19:00 на площади областного акимата состоятся церемония награждения победителей и праздничный концерт.

Кульминацией праздника станет вечернее выступление популярных казахстанских артистов — Alem (Батырхана Маликова) и симфонического оркестра NE PROSTO ORCHESTRA. Завершится празднование традиционным праздничным фейерверком.

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