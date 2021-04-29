Стрельба из лука впервые представлена на костанайских соревнованиях для детей с ограниченными возможностями

В Костанае начались соревнования для детей с ограниченными возможностями. В течение двух дней ребята смогут испытать свои силы в асык ату, настольном теннисе, танцах на колясках и даже стрельбе из лука. Последний вид спорта был впервые представлен на костанайской площадке, передает alau.kz

Начиная с этой зимы, федерация паралимпийских видов спорта нашего региона помогала костанайским детям пройти реабилитацию. Для этого ребятам дали возможность посещать спец.центр на базе общества «Умит-Надежда», где они могли заниматься спортом. Теперь же пришло время подвести итоги многомесячной работы. А сделать это решили в виде соревнований, на которые откликнулись больше двух десятков ребят.

«Эти мероприятия приобщают людей с ограниченными возможностями больше к спорту, к свету. Эти дети видят друг друга, знакомятся. Это своего рода, я считаю, приобщение к обществу. Эти дети часто сидят дома, они замкнуты и закрыты, а такие мероприятия положительно влияют»,- рассказал методист спортивного клуба инвалидов Ермек Ормантаев.

Спортивные соревнования, проведение которых разделили на 2 дня, собрали 25 участников от 5 до 18 лет. Они прибыли не только из областного центра, но и Костанайского и Алтынсаринского районов. Вместе с ними на открытие пришли их родители — главная поддержка ребят. Именно они поддерживали своих чад в долгих тренировках, и помогали им делать выбор того вида спорта, в котором им предстояло себя проявить.

«Здесь ребята покажут асык ату. Завтра будут танцы на колясках. Это не те профессионалы, которые состоят в сборной, а новички, которые только-только обучаются азам танцевального искусства на колясках. Это как раз наша цель была, чтобы во все виды спорта включить новых детей, молодежь, чтобы они дополнили те составы, которые у нас тренируются»,- пояснила координатор проекта «Центр реабилитации «Преодоление» для детей и подростков с особыми потребностями» Аруна Жаксагулова.

Одного из участников — Матвея — пожалуй, можно назвать серьезным соперником для остальных ребят. Ведь парень решил проявить себя сразу в нескольких категориях соревнований. Это и ставший уже традиционным асык ату, и совсем новый вид — стрельба из лука. Ее на подобных соревнованиях в Костанае заявили впервые. Для этого центр реабилитации специально закупил 3 комплекта спортивного инвентаря.

Несмотря на то, что судьи будут зорко следить за участниками и выявлять среди них лучшего, проигравших в этих соревнованиях не будет. Ребят наградят грамотами, а уже в середине мая юных спортсменов ждет выезд на природу, где им вручат памятные призы.

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