Стрельба в пермском университете: студенты прыгают из окон

Часть студентов и преподавателей, по предварительным данным, успели покинуть здание, другие закрылись в аудиториях. В соцсетях появились кадры, на которых злоумышленник ведет беспорядочную стрельбу по людям и окнам вуза.

По предварительной информации СМИ, пострадали два человека. На месте работают полицейские.

Как пишет издание 59.RU, в пресс-службе университета информацию о стрельбе подтвердили. Человек стрелял из травматического оружия. Один из пострадавших получил ранение в голову и находится в сознании.

В пресс-службе позже добавили, что около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице.

«В результате 8 человек погибло, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются.

Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СК.