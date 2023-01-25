USD 461.88
EUR 501.56
RUB 6.72
  1. Home
  2. Мировые новости
  3. Стрелки часов судного дня сдвинули на 10 секунд ближе к…

Стрелки часов судного дня сдвинули на 10 секунд ближе к полуночи

Стрелки часов судного дня перевели на 10 секунд ближе к полуночи / Фото со страницы Bulletin of the Atomic Scientists в Facebook

Стрелки символических часов судного дня впервые за три года сдвинули на 10 секунд ближе к полуночи. Теперь они показывают 90 секунд до ядерной полуночи, говорится на сайте автора проекта «часов судного дня» – американского журнала «Бюллетень учёных-атомщиков». 

Сдвиг стрелок ближе к полуночи означает рост угрозы глобальной катастрофы. С 2020 года стрелки часов не переводили, передает informburo.kz

В объяснении учёных говорится, что перевод стрелок состоялся «во многом, но не исключительно, из-за вторжения России в Украину и повышенного риска ядерной эскалации».

«На новое время часов также повлияли продолжающиеся угрозы, связанные с климатическим кризисом и нарушением глобальных норм и институтов, необходимых для снижения рисков, связанных с развитием технологий и биологическими угрозами, такими как Covid-19», – говорится в сообщении.

Решение о переводе стрелок принимает совет по науке и безопасности учёных-атомщиков в консультации с советом спонсоров бюллетеня, в который входят 10 лауреатов Нобелевской премии.

Впервые часы были запущены в 1947 году, тогда стрелки показывали 23.53. Положение стрелок пересматривается ежегодно. В 1949 году их сдвинули сразу на 4 минуты ближе к полуночи после испытания ядерного оружия Советским Союзом.

Время, оставшееся до полуночи, указывает на напряжённость международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Пятиклассник из Костаная восхитил Казнет своей изобретательностью
Следующая новость

В Казахстане составят список людей, чьи активы могут изъять в доход государства