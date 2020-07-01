Стремление населения пройти ПЦР-тестирование без необходимых медицинских показаний порождает огромные нагрузки для диагностических лабораторий

По информации вице-министра здравоохранения Людмилы Бюрабековой, выступившей на площадке Службы центральных коммуникаций, всего по республике проведено 1 536 607 лабораторных исследований на COVID-19, из них: 1 495 542 отрицательных, 41 065 положительных. За прошедшие сутки – 19 509, из них 1 604 — положительных.

В ходе своего выступления вице-министр констатировала факт повышения нагрузки на диагностические лаборатории государственного и частного сектора. По мнению представителя Минздрава, это связано с тем, что население стремиться пройти ПЦР-тестирование без необходимых медицинских показаний.

«Бесперебойный, трехмесячный круглосуточный трудовой режим в лабораториях вызвал моральное выгорание, высокий процент заболеваемости специалистов лабораторий, который влечет кадровый дефицит специалистов. Имеют место задержку сроков поставки реагентов и расходных материалов для лабораторий, что парализует выполнение исследований, моральный износ оборудования, требуется плановый и внеплановый ремонт техники», — сообщила Бюрабекова.

Справочно: в настоящее время средняя мощность лабораторного тестирования составляет 28 000 тестов/сутки за счет увеличения до 56 количества лабораторий. По состоянию на 25 июня лаборатории обеспечены тест-системами на более 360 тыс. исследований, из них в государственных лабораториях более 300 тысяч (18 дневный запас).

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