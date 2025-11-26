USD 518.4 EUR 598.13 RUB 6.55

Строго по регионам планируют распределять кандасов и переселенцев

Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект приказа об установлении региональных квот на приём кандасов и переселенцев в 2026 году, сообщает BAQ.kz.

Документ размещён на портале «Открытые НПА» и доступен для общественного обсуждения.

Согласно проекту, объёмы квот предлагается распределять по областям с учётом демографической ситуации и потребности регионов в трудовых ресурсах. Подход призван обеспечить адресное расселение и более эффективное перераспределение рабочей силы в территории, где ощущается кадровый дефицит.

Обсуждение на портале «Открытые НПА» продлится до 9 декабря 2025 года.



