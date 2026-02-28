Казахстанские строительные компании по итогам прошлого года выплатили более 1,5 млрд тенге штрафов. Об этом LS сообщили в Министерстве промышленности.
По данным ведомства, в 2025 году по стране проведено свыше трёх тысяч внеплановых проверок строящихся объектов. В результате было рассмотрено 4,9 тыс. административных дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,59 млрд тенге.
Основные нарушения — строительство без проекта
Как отметили в министерстве, наиболее распространёнными нарушениями остаются строительство без утверждённой проектной документации и прохождения экспертизы. Значительная часть выявленных нарушений связана с возведением жилых домов.
Усилен контроль и увеличены гарантии
В ведомстве напомнили, что Строительный кодекс предусматривает обязательное участие государственных органов — ГАСК и служб по чрезвычайным ситуациям — при приёмке объектов. По итогам проверки выдаётся заключение о готовности к эксплуатации.
Также увеличены гарантийные сроки: с двух до пяти лет, а для ответственных конструкций — до десяти лет.
При этом, согласно Закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», государственный контроль и надзор за качеством строительства, а также применение мер к нарушителям осуществляют акиматы регионов в пределах своей компетенции.
Смог накроет девять городов Казахстана: предупреждение синоптиков
Автофиксация расширяется: как будут выявлять нарушения с 12 марта
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.