Казахстанские строительные компании по итогам прошлого года выплатили более 1,5 млрд тенге штрафов. Об этом LS сообщили в Министерстве промышленности.

По данным ведомства, в 2025 году по стране проведено свыше трёх тысяч внеплановых проверок строящихся объектов. В результате было рассмотрено 4,9 тыс. административных дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,59 млрд тенге.

Основные нарушения — строительство без проекта

Как отметили в министерстве, наиболее распространёнными нарушениями остаются строительство без утверждённой проектной документации и прохождения экспертизы. Значительная часть выявленных нарушений связана с возведением жилых домов.

Усилен контроль и увеличены гарантии

В ведомстве напомнили, что Строительный кодекс предусматривает обязательное участие государственных органов — ГАСК и служб по чрезвычайным ситуациям — при приёмке объектов. По итогам проверки выдаётся заключение о готовности к эксплуатации.

Также увеличены гарантийные сроки: с двух до пяти лет, а для ответственных конструкций — до десяти лет.

При этом, согласно Закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», государственный контроль и надзор за качеством строительства, а также применение мер к нарушителям осуществляют акиматы регионов в пределах своей компетенции.

