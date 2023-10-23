Строить или не строить АЭС? В Костанае состоялись публичные обсуждения

Нужна или нет Казахстану атомная электростанция? Уже не один год в стране идут дискуссии по этому вопросу. Президент республики в начале сентября этого года поручил вынести решение этого важного вопроса на общенациональный референдум.

Когда именно он состоится, пока неизвестно, но уже сейчас по стране стартовали публичные обсуждения. В Костанае они сегодня прошли в доме дружбы. И к атомщикам больше всего вопросов: «кто будет работать на АЭС?» «Хватит ли своих кадров?» Как отметил представитель Минэнерго, в стране уже давно ведут подготовку своих инженеров, энергетиков и атомщиков.

«На территории атомной электростанции строится обязательно тренажер — это тоже мировая практика идет к проекту, на которому проходят обучение те люди, которые будут работать на пульте управления, именно регулировать всеми процессами, они будут обучаться поставщиком технологии. Кроме того, специалисты будут отправляться в ту страну поставщика технологии, для прохождения практики», — сообщила заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго РК Гульмира Мурсалова.

Сейчас специалисты считают, что согласно расчетам, строить АЭС намерены на юге страны. Это поселок Улькен в Алматинской области, где должна была появиться Южно-Казахстанская гидроэлектростанция. При этом большинство пришедших костанайцев опасаются нештатных ситуации на АЭС, которые чреваты крайне негативными последствиями. Казахстанские атомщики подчеркивают, они знают и умеют работать со сложными технологиями.

«Мы имеем в Казахстане 3 ядерных испытательных реакторов, которые работают все эти годы с 90-хы годов и не имеем, имеем ноль аварий, ноль инцидентов и назначение, из моего опыта они полностью соответствуют квалификации опыту и готовности, свою роль на существующих атомных объектах и это уже о многом говорит», — говорит заместитель директора по испытаниям филиала «Институт атомной энергии РК» Вячеслав Гныря.

Немало вопросов возникает и о том, какая страна будет строить АЭС в Казахстане, если население поддержит инициативу. Сейчас определены 4 потенциальных поставщика — это РФ, Китай, Франция и Южная Корея.

«При постройке любого объекта у нас в Казахстане, к сожалению, заканчиваются коррупционными скандалами, я боюсь, что начнут строить эту электростанцию и какую-то трубу забудут привинтить и не дай бог, чем это закончится. Вопрос кто будет, будет ли учтен вот этот опрос?», — озвучила вопрос депутат Костанайского областного маслихата Александра Сергазинова.

В Минэнерго подчеркивают, поставщик, согласно договору, сдает АЭС «под ключ», дает гарантию на работу объекта и таких случаев быть однозначно не должно, слишком высокий уровень и проверок , и ответственности. Что касается предполагаемой стоимости, а был и такой вопрос, то, по словам специалистов, на недавно запущенной АЭС в Пакистане 1 киловатт в час стоит 6 центов. В Казахстане, это, возможно, будет от 6 до 12 центов. Сейчас это примерно 11-12 тенге.

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