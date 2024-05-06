Строить социальное жильё на деньги ЕНПФ. Что ответил премьер?

Премьер-министр Олжас Бектенов отверг предложение депутатов мажилиса о долгосрочном финансировании проектов строительства социального жилья за счёт средств ЕНПФ, сообщает Informburo.kz

По мнению депутатов, такая мера решила бы проблемы не только обеспечения населения жильём, но и достойной доходности для вкладчиков ЕНПФ. Однако глава правительства заявил, что инвестиции в строительство социальной недвижимости несут в себе существенные риски, связанные с отрицательной рентабельностью, отсутствием транспарентности и возвратности вложенных средств. По его словам, инвестирование пенсионных активов на нерыночных принципах для решения социальных задач недопустимо, поскольку негативно влияет на финансовую устойчивость накопительной пенсионной системы в долгосрочном периоде и уровень достаточности накоплений вкладчиков при их выходе на пенсию.

«Учитывая то, что строительная отрасль относится к крайне высокорисковым отраслям, прямое инвестирование средств ЕНПФ для финансирования строительства социальной недвижимости на данном этапе считаем неэффективным», – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр напомнил, что в мажилисе находится проект поправок по вопросам реформирования жилищной политики, который предусматривает новые подходы и направления по обеспечению жильём граждан. Законопроект предусматривает создание единого центраобеспечения жильём на базе АО «Отбасы банк», что позволит применить справедливый принцип «одного окна» для ведения прозрачного формирования очереди на жильё и его реализации нуждающимся. Также будет осуществляться постоянная инвентаризация спискаочередников, чтобы жильё получали действительно нуждающиеся.

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