Строители Костанайской области обеспокоены завершением государственных ипотечных программ

Представители строительной отрасли Костанайской области бьют тревогу. По их мнению, они столкнулись с серьезной проблемой — строительный рынок, подчеркивают бизнесмены, никто не финансирует.

Все государственные программы по обеспечению доступным жильём завершили свою работу. Население может воспользоваться только программами Отбасы банка и 7-20-25, но под их условия проходят не все желающие, а обычно, это люди со средним достатком. Поэтому строители считают, что государство должно запустить доступные кредитные программы для покупки населением жилья.

«Мы рассчитываем на то, что программы могут начинаться с 0 процентов до 5 — это вполне реально, как в соседних странах. Почему это слои население, нет возможности иметь оплату кредита, нужна рассрочка. Реально люди, которые имеют очень низкий уровень зарплаты, сумма удваивается к возврату», — говорит директор КФ «Союза строителей РК» Уалихан Насанов.

Без срочного вмешательства государства, подчеркивают строители, ситуация может привести к большим проблемам в отрасли. Ведь уже в этом году в области отмечается снижение сделок купли-продажи недвижимости. Да и большого выбора у людей нет. Стоимость квадратного метра жилья серьезно выросла, и теперь люди не могут собрать и половину для первоначального займа. При этом примерно 70 процентов продаж квартир приходится именно на ипотечников. Если их не будет, то компании будут строить меньше жилья.

«Мы будем вынуждены это сделать, бюджеты не резиновые, рынок будет падать, безработица, это нужно развивать. Мы отслеживаем текущую ситуацию будем мониторить, мы в среднем уровне не скажу что остановки продаж, но но и такого глобального спроса нет», — объясняет управляющий директор ТОО «Элит строй дом» Тулепберген Койшибаев.

Представители Костанайского филиала Союза строителей Казахстана намерены и дальше доносить свои предложения до Правительства. Они уже направили открытые письма в различные министерства, но ответов пока нет.

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