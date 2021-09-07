Строительные компании снизили цены на жилье

Глава Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин сообщил, что строительные компании снижают цены на первичное и вторичное жилье, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«На текущий момент наблюдается снижение темпа роста цен на первичное жилье с трех процентов за январь — июль, то есть в сравнении — до 0,4 процента. А также на вторичное жилье с пяти процентов до 1,1 процента», — рассказал Жумангарин на заседании правительства.

По его словам, снижение наблюдается в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент и Атырау.

«В рамках исполнения уведомлений группа компаний снизила цены на ряд жилых комплексов в Алматы на 15 процентов, или 90 тысяч тенге за квадратный метр. Еще одна компания снизила цены на жилые комплексы до 20 тысяч тенге за квадратный метр, еще одна компания снизила цены на первичное жилье в 51 жилом комплексе Нур-Султана в среднем на восемь процентов.

В Алматы — на 11 процентов, в Шымкенте — на три процента, в Атырау — на четыре процента. Другие застройщики также исполнили уведомления и снизили цены в среднем на 15-20 процентов», — сказал Жумангарин.

Он добавил, что процент снижения цен в среднем составляет 9 процентов. Диапазон снижения — от 10 тысяч до 125 тысяч тенге за квадратный метр.

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