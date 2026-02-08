Прокуратура Костанайской области выявила нарушения квалификационных требований у ряда строительных компаний, осуществляющих деятельность на территории региона.
В ходе проверки установлено более 200 лицензиатов, которые работали без производственных баз на праве собственности или аренды, а также без аттестованных инженерно-технических работников, предусмотренных Едиными квалификационными требованиями.
По итогам надзорных мероприятий в отношении 64 лицензиатов составлены протоколы по статье 464 Кодекса об административных правонарушениях. В результате рассмотрения дел 17 компаний привлечены к ответственности с наложением штрафов на общую сумму 3,4 млн тенге. Кроме того, приостановлено действие 16 лицензий, ещё 2 лицензии прекращены.
В прокуратуре сообщили, что работа по устранению выявленных нарушений и приведению деятельности строительных организаций в соответствие с требованиями законодательства продолжается.
Токаев соберёт расширенное заседание: какие задачи поставят Правительству
Авария на ЛЭП: спасатели через снежные заносы доставили электриков к месту обрыва
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.