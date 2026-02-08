Прокуратура Костанайской области выявила нарушения квалификационных требований у ряда строительных компаний, осуществляющих деятельность на территории региона.

В ходе проверки установлено более 200 лицензиатов, которые работали без производственных баз на праве собственности или аренды, а также без аттестованных инженерно-технических работников, предусмотренных Едиными квалификационными требованиями.

По итогам надзорных мероприятий в отношении 64 лицензиатов составлены протоколы по статье 464 Кодекса об административных правонарушениях. В результате рассмотрения дел 17 компаний привлечены к ответственности с наложением штрафов на общую сумму 3,4 млн тенге. Кроме того, приостановлено действие 16 лицензий, ещё 2 лицензии прекращены.

В прокуратуре сообщили, что работа по устранению выявленных нарушений и приведению деятельности строительных организаций в соответствие с требованиями законодательства продолжается.

