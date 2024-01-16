Строительство 523 многоэтажек предусмотрено в рамках проектов в Костанае

Cейчас, по официальным данным, в Костанае в рамках реализации генерального плана разработано и утверждено 17 проектов детальной планировки, или как их еще называю — ПДП. Причем семь из них разработаны частными застройщики.

Общая их площадь — больше 2 тыс. гектаров. Помимо этого, в разработке находятся еще 3 ПДП и один проект застройки на площади 146 га. Это ЖК в границах улиц Победы-Бородина-Назарбаева, затем в границах улиц Киевская — Узкоколейная, далее в границах улиц Карбышева-Чкалова.

«В границах этих разработанных ПДП и проектов застройки предусмотрено строительство 523 многоэтажных жилых домов, из которых на сегодня введены в эксплуатацию 156 домов, возможно строительство 367 домов, где частные застройщики вправе реализовывать проекты. При этом, на основе гражданско-правовых сделок, выкупив необходимые земельные участки», — сказала руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.

При этом, как отмечают в акимате, коммерческие застройщики могут планировать строительство многоэтажек и на других площадках, разработанных и утвержденных ПДП. Акимат, в случае необходимости освоения новых территорий города, готов помогать им в этом.

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