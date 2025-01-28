Премьер-министр Олжас Бектенов 28 января 2025 года на расширенном заседание правительства Казахстана под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева озвучил, что завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства двух АЭС, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в ближайшее время будут заключены необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области.

«Также завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй и третьей АЭС», – заявил Олжас Бектенов.

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