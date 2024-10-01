В городском акимате обсудили вопрос строительства жилья на территории Костаная. Сейчас построено 99% от запланированного объема. Однако довести до 100% в этом году возможно не удастся.

Дело в том, что на некоторых объектах нет плана детальной планировки, а это серьезное нарушение. Руководитель отдела архитектуры отмечает, что строительство жилья на территории города в основном ведут частные застройщики.

«В текущем году под угрозой срыва ввод в эксплуатацию двух крупных жилых комплексов, общей площадью 60 830 м2 – это строящийся 11-этажный жилой дом. Для того, чтобы ввести в эксплуатацию жилой дом, во исполнение частного представления Комитета по делам строительства застройщик вынужден был разработать ПДП за счет собственных средств. 27 сентября текущего года проведены общественные обсуждения по данному проекту, после чего градостроительный проект должен пройти государственную экспертизу, срок которой составляет 45 рабочих дней», — говорит руководитель отдела архитектуры акимата Костаная Гульсара Курмангалиева.

Говорила Гульсара Курмангалиева об этом доме, он находится по по адресу Победы, 70А. Сейчас из-за отсутствия ПДП работы здесь не проводятся. Еще один проблемный дом находится по улице Толстого, в этом многоэтажном доме не предусмотрели парковку. Сейчас застройщику необходимо решить эту проблему. Здесь необходим подземный и наземный паркинг на 120 машиномест.

«Без парковочных мест дом не введется. Это надо четко понимать и населению. Не надо вносить средства в свои в те дома, которые не имеют права. Задатки там какие-то давать. Сначала надо так — сдался дом, вот тогда и покупайте. Сейчас застройщики наберут, и что они потом делают? Чтобы потом у нас не появился целый пул проблемных людей», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Что касается строительства домов за счет бюджетных средств, то здесь проблем возникнуть не должно. Аким города отметил, что в микрорайоне Аэропорт сегодня строительство домов завершено полностью. В этом районе больше стройки не ожидается. Единственным проблемным районом остается Кунай, там необходимо достроить еще шесть домов.

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