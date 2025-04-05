Строительство капитального сооружения планируется на месте печально известной переправы через реку Тобол в районе имени Беимбета Майлина. По грунту, насыпанному поверх труб большого диаметра, пропускающих воду, проходит единственная тропа, соединяющая поселки Козыревка и Октябрьский, в окрестностях Лисаковска.
В августе прошлого года, при её переходе, в реку, по неосторожности упали мужчина и его 8-летний сын. Взрослый человек самостоятельно выбрался из воды. Мальчика унесло течением. Его тело нашли спустя пять дней масштабных поисков.
Сейчас, как сообщает ДЧС региона, на этом месте планируется строительство моста грузоподъемностью около 40 тонн.
Руководитель спасательного ведомства Дамир Ермагамбетов совместно с представителями местных акиматов, Тобол-Торгайской бассейновой инспекции и других заинтересованных служб выехал на место, чтобы изучить особенности территории и обсудить проект будущего сооружения.
Отмечено, что необходимость строительства моста, продиктована вопросами безопасности и удобством передвижения. Его сооружение должно создать безопасные и комфортные условия для передвижения местных жителей.
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