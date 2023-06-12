Строительство новой больницы за два миллиарда тенге началось в Костанайской области

Место под строительство нового здания Костанайской районной больницы определили в селе Заречном, на самой его окраине.

Именно здесь нашлись свободные 10 гектаров земли, чтобы разместить все запланированное — здание самой поликлиники и стационары.

«Поликлиника будет состоять из трех блоков блок А и блок б, то есть она будут соединяться переходами трехэтажное здание. В центральной части будут фойе, регистратура, где будут встречать посетителей и дальше направлять по всем кабинетам», — сообщил заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Багдат Муханов.

Проект Костанайской районной больницы был заказан еще в 2020 году. Согласно ему, в смену здесь смогут обслуживать 250 человек, а в день в общем 500 человек. Сейчас здесь подрядчик ведет в основном земляные работы. Уже вырыт котлован, идет уплотнение грунта. В самое ближайшее время начнут вбивать сваи. Причем для начала, отмечают специалисты, пробные, чтобы проверить их на прочность и отследить, как будут реагировать на них земляной грунт.

«Согласно проекту, низина у нас в той стороне, то есть засып грунта будут делать еще на полтора метра — это согласно проекта. Сейчас на данное время сделали растительный грунт, всю территорию мы сделали, идут работы по планировки», — сообщил руководитель проекта ТОО «Нуркапстройгаз» Уаис Бахтияров.

Новость о строительстве нового здания Костанайской районной больницы ждали и сами жители района, и медики. Дело в том, что сейчас больница своего здания не имеет, а арендует у частника. В новом места хватит всем — его общая площадь 4,7 тыс. квадратных метров. Кстати, именно здесь будет располагаться центральный вход в новую Костанайскую районную больницу. Если все пойдет по плану, то она распахнет свои двери для пациентов в конце мая следующего года.

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