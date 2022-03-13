Строительство школ и детсадов могут заморозить из-за роста курса доллара

Строительство 900 бюджетных объектов по всей стране оказалось под вопросом. Застройщикам не хватает средств, чтобы достроить школы, библиотеки и детские сады. Из-за повышения курса в очередной раз взлетели в цене строительные материалы. Компании просят заказчиков пересмотреть бюджет. Но у акиматов нет на это денег, сообщает «31 канал».

Компания Толегена Ашимова строит школу в Акмолинской области на 350 мест. Два года назад смета составляла 980 миллионов тенге. С тех пор подорожало всё: только цена на арматуру поднялась в четыре раза. Чтобы сдать объект в эксплуатацию, застройщику не хватает около 250 миллионов тенге.

«Мы её пытаемся закончить. Так как корректировка не проходит, и мы не можем рассчитаться по кредитам банка, я иду на реабилитацию. Это фирма, которая больше 30 лет проработала», – говорит Толеген Ашимов.

Из-за подскочивших цен предприниматели по всему Казахстану не могут сдать в эксплуатацию 900 объектов – это школы, детские сады, больницы. Большую часть стройматериалов завозят из-за рубежа.

«Стоимость подорожала в 2020 на 40%, в 2021 – на 60%. Сейчас – больше, чем на 100% в связи с падением курса. Понятно, что на те деньги, которые были заложены в 2019 и 2020 годах, если компания и построит, то обанкротится, и мы получим сотни безработных и банкротство компаний. Или компания построит некачественно, сэкономив на стройматериалах и работниках. Нанять квалифицированных специалистов за средства, заложенные в 2019 году, не получится», – говорит председатель «Союза строителей Казахстана» Талгат Ергалиев.

Решать этот вопрос нужно на правительственном уровне, считают в Союзе строителей Казахстана.

«Аким области должен поддержать. Если он не поддержит, то должен сам платить. А у него денег нет – значит, будет плохим. Мы должны дойти до Скляра, если это правительство, если нет – то уже до президента», – считает заместитель председателя Союза строителей Казахстана Баниямин Файзулин.

Предприниматели жалуются и на то, что заказы на строительство чаще выигрывают приезжие компании, а не местные. Последним же приходится работать как субподрядчикам.

Поэтому местная строительная отрасль едва выживает: невозможно расширить штат работников, закупить новую строительную технику. А значит, и выиграть крупный тендер. Замкнутый круг, разорвать который могут только законотворцы.

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