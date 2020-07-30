Строительство водовода завершается в селе Костанайской области

По программе «Развитие регионов» в районе имени Беимбета Майлина завершается строительство водовода в селе Валерьяновка. Работы начались ещё в прошлом году, из республиканского бюджета на это было выделено 232 миллиона тенге. Подрядчик на этом объекте — компания из Караганды, но в строительстве водовода задействованы и местные жители, которые трудоустроились через центр занятости, сообщает alau.kz

Централизованного водоснабжения в селе Валерьяновка не было никогда. Местные жители всегда пользовались колодезной водой — на всё село два колодца. В этом году здесь завершается двухгодичный проект по проведению водопровода.

«С появлением воды у людей дома появятся удобства. Уже не надо выходить на улицу, можно все сделать дома. Даже ванну установить, вода для дома. Это не надо уже ходить людям на колодец, через снег. Зимой это проблематично ходить»,- говорит жительница села Валерьяновка Айнагуль Токмухамбетова.

Галина Полещук живет в поселке Валерьяновка с 1967 года. Во дворе ее дома есть скважина. Из нее и огород поливают, и в дом воду носят. К новому водоводу семья Галины Полещук подключилась одной из первых, теперь ждет пока по этим трубам пойдет вода.

«Такая была ситуация здесь, сначала в колодцах была более менее вода, а потом все хуже, хуже и хуже. И колодцев мало. И вот в прошлом году, Альберт Павлович, спасибо ему за это, постарался, чтобы провести у нас водопровод»,- сказала жительница села Валерьяновка Галина Полещук.

Депутат Мажилиса Парламента Альберт Рау уроженец села Валерьяновка, и вся проектно-сметная документация по водоснабжению сделана по его инициативе.

«Альберт Павлович за счет собственных средств, он житель этого села, изготовил ПСД, это стало толчком»,- рассказал руководитель отдела архитектуры и строительства района им. Б. Майлина Кайрат Кубенов.

Подрядчиком выступает ТОО «Энергия» из города Сарань Карагандинской области.

«Сегодня на объекте набран нормальный темп. Сегодня, вы видите, порядка 40 человек работают, и это дает нам уверенность, что объект будет сдан в срок»,- сказал Кайрат Кубенов.

От районного центра занятости на объект направлено 11 человек. В сентябре объект обещают сдать в эксплуатацию, на него было выделено 232 миллиона тенге из республиканского бюджета. Селянам останется лишь подключиться к центральному водоводу. Местные жители уже готовятся к подаче воды в дома — покупают автоматические стиральные машины, устанавливают септики. 511 жителей Валерьяновки уже к концу года будут обеспечены качественной питьевой водой.

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