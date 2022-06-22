Строительство восьми молочно-товарных ферм планируется в Костанайской области

На данный момент в сфере АПК для дальнейшего развития животноводства молочного направления в Костанайской области планируется реализация инвестпроектов по 2 направлениям. Об этом на брифинге в СЦК сказал аким региона Архимед Мухамбетов.

Один из них — строительство 8 молочно-товарных ферм, 7 из которых вместимостью по 1 200 голов КРС, мощностью 15,2 тыс. тонн производства молока в год. Еще одна крупная молочно-товарная ферма будет вместимостью 3 000 голов КРС, мощностью 42,6 тыс. тонн производства молока в год.

Второй проект — строительство маслоэкстракционного завода, мощностью 200,0 тыс. тонн в год и комбикормового завода, мощностью 30,0 тыс. тонн в год.

«Для стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары в регионе выделено 6,6 млрд. тенге, из которых 2,8 млрд. направлены на деятельность стабилизационного фонда и 3,8 млрд. на выдачу займов субъектам предпринимательства. Из 19 наименований социально-значимых продовольственных товаров в стабфонд заложено 15 товаров. Имеются запасы продовольственных товаров в объеме 13,1 тыс. тонн», — сообщил аким области.

С начала года заключено 824 меморандума и 392 договоров между поставщиками и розничными сетями о предельной торговой надбавке на яйцо, масло подсолнечное, муку, картофель, овощи и хлеб.

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