Строившим завод по утилизации старой сельхозтехники костанайским предпринимателям выплатили не всё

Костанайским предпринимателям, которые строили завод по утилизации старой сельхозтехники, по их словам, выплатили не все деньги за работу. А это 130 млн тенге. Бизнесмены, чтобы выплатить налоги и зарплаты, вынуждены были взять кредиты.

Так же они подали исковое заявление в суд на заказчика строительства, а это относящееся к ТОО «Оператор РОП» предприятие. Татьяна Калюжная продолжит тему.

Завод по утилизации вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники в Костанае начали строить весной прошлого года. В декабре 2021 -го его запустили в работу. Однако, как отмечает директор ТОО «НУР-Сервис Строй», а это подрядная организация, занимавшаяся его возведением, объект официально все еще не сдан в эксплуатацию.

«На данный момент заказчик уклоняется от подписания документов, бух, строительных исполнительных схем, уклоняется от уплаты долга на сумму 130 млн. до недавнего времени заказчик уже начал использовать объект, процесс складирования переработки, начал использовать, тем самым, наносить ему ущерб, хотя акта приема не приняты, не подписаны», — говорит директор «Нур-Сервис Строй» Денис Нефедов.

Денис Нефедов поясняет, договор заключил с ТОО «AutoRecycling» (Авто ресайлинг), имеющее отношение к ТОО «Оператор РОП». Общая стоимость проекта 1, 7 млрд тенге. Чтобы справиться с объемами работ, ТОО Нур-сервис Строй заключил договоры с 7 субподрядчиками и арендаторами техники, которые сейчас так же не могут получить, по их мнению, отработанных денег. К примеру, организация Василия Мезенцева, строила жд-путь и занималась земляными работами для основной площадки, где сейчас хранится старая техника. За эту работу ему остались должны 60 млн тенге.

«Львиная доля из этих денег — то налоги, у нас большая сумма НДС, пришлось изыскивать, кредитные линии открывать, большая работа людям заплатить за технику и ГСМ», — рассказывает директор ТОО «Ремпуть 2015» Василий Мезенцев.

Сергей Щур и его люди отвечали за монтаж водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Ему должны были, по его словам, заплатить 20 млн тенге, но выплатили лишь 6 млн.

«Заказчик открытым текстом говорит у вас отношения с «Нурсервисом» на контакт они не идут, трубки директор игнорирует», — говорит руководитель ИП «Щур» Сергей Щур.

Телекомпания Алау обратилась за комментарием в компанию заказчика проекта, кстати, единственного на данный момент в Казахстане такого завода, AutoRecycling, но комментариев мы так и не получили. Костанайские же бизнесмены пошли за помощью в суд. На конец марта назначено и первое его заседание. Помимо этого, они написали письмо и на имя Президента страны.

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