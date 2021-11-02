Строящийся дом сгорел в городе Костанайской области — видео

1 ноября в городе Тобыл в 22:47 на пункт связи «112» от очевидцев поступило сообщение о возгорании одноэтажного строящегося жилого дома, расположенного по улице Механизаторов.

В 22:50 на пожар прибыли силы и средства пожарной части №10 города Тобыл и приступили к тушению. В первую очередь, было установлено, что огнем было охвачена крыша дома.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. К тому моменту хозяев дома не было, а предположительной причиной пожара, по словам сотрудников ДЧС, могло стать короткое замыкание.

На месте были задействованы 17 человек личного состава и 6 единиц техники. Пожар был ликвидирован в 00:35. Никто из людей не пострадал и медицинской помощи не нуждался.

Важно отметить, что незадолго до этого пожара, в 22:09 в дачном сообществе автомобилистов также произошло возгорание одноэтажного нежилого дома на площади 80 квадратных метров. Потушив первый пожар, огнеборцы через две минуты прибыли на ликвидацию второго и оба ликвидировали успешно.

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