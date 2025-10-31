Государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК) по Костанайской области постановлением от 19 августа выявил нарушения при строительстве дома № 60 по улице Каирбекова. У застройщика нет проектно-сметной документации с госэкспертизой, нет авторского и технического надзора, а также не было уведомления о начале работ.

Административные меры и предписание

Руководитель управления ГАСК Динара Ихласова сообщила, что застройщик привлечён к ответственности по трём статьям КоАП — 316 ч.2, 321 и 463. Ему выдано предписание: оформить исходно-разрешительную документацию (АПЗ), разработать ПДП и проектно-сметную документацию. По ст. 316 применена дополнительная мера — приостановление работ.

Стройка продолжается — что дальше

Несмотря на предписание, по видеоматериалам жителей строительство продолжалось: на площадке уже видны фундамент и почти четыре возведённых этажа. Исполнительный лист направлен государственному судебному исполнителю, который контролирует фактическую остановку работ. Срок исполнения предписания — до 31 декабря; при неисполнении будет назначена повторная проверка и возможное новое привлечение к ответственности.

Почему ответственность на физлице

На вопрос горожан, почему в ответах ведомства указан Айткужинов как физическое лицо , Динара Ихласова пояснила: все правоусстанавливающие документы оформлены на гражданина, поэтому привлекать к ответственности ТОО правовых оснований нет.

Отказ в «реконструкции» и отсутствие ПДП

По словам руководителя городского отдела архитектуры Гулсары Курмангалиевой, первоначально застройщик обращался за госуслугой по реконструкции объекта по этому адресу, однако получил отказ. Причина — на указанную территорию нет утверждённого плана детальной планировки (ПДП). Без ПДП и исходных материалов ведение строительно-монтажных работ запрещено.

Контекст: общественные слушания

28 октября прошли общественные слушания по ПДП в границах улиц Каирбекова, Гоголя, Сьянова и проспекта Аль-Фараби. Жители поставили вопрос, как обсуждать план, если по факту стройка уже идёт. По итогам регистрации в слушаниях участвовало 258 человек; подсчёт голосов «за» и «против» находится в работе.

