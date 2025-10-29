В Костанае прошли общественные слушания по плану детальной планировки квартала в границах улиц Гоголя, Каирбекова, Сьянова и проспекта Аль-Фараби. Проект предполагает возведение домов высотой от 5 до 12 этажей, рассчитанных более чем на 1200 жителей. На обсуждение пришли десятки горожан — владельцы частных и многоквартирных домов, архитекторы и представители проектной организации.

По словам жителей, обсуждать ПДП сложно, когда «стройка уже идёт». Они заявили, что один из домов активно возводится, а в интернете опубликованы объявления о продаже квартир. На запрос горожан курирующий орган ответил, что в отношении застройщика применялись меры.

«…К нему был наложен административный штраф в размере 41 286 тенге и запрет на строительство на три месяца до устранения нарушений. Все три месяца стройка шла каждый день: за это время он возвёл три этажа. У нас есть ежедневные фото- и видеофиксации», — прозвучало на встрече.

Среди ключевых претензий — риски транспортного коллапса. Участники слушаний напомнили, что рядом — три центральных перекрёстка, расширение улиц невозможно, а увеличение этажности приведёт к росту автопотока.

«В часы пик добавится до двух тысяч машин. Когда генпланом закладывали этажность, её увязывали с пропускной способностью. Сейчас ставим 12-этажку, а дальше и 16-этажку — квартал не выдержит», — обращались к архитекторам участники обсуждения.

Представитель проектной организации Медет Сулейменов сообщил, что в обновлённый проект учтены замечания с прошлых встреч.

«Во всех домах от пяти до 12 этажей предусмотрены подземные двухуровневые паркинги. По инженерии — два трансформаторных пункта и одна котельная», — уточнил он.

Отдельный блок вопросов касался социальной инфраструктуры. Жители настаивали, что ближайшая школа перегружена и новая находится далеко. Руководитель отдела архитектуры, строительства и градостроительства акимата Костаная Гульсара Курмангалиева ответила: «Планируется школа на 1200 мест в районе бывшего Наримановского рынка. ПДП утверждён, идёт выкуп земельных участков у физ- и юрлиц».

Часть горожан попросила перенести слушания и доработать документ. Тем не менее голосование провели: модераторы подсчитали голоса «за» и «против». По итогам встречи, как резюмировала глава профильного отдела, слушания признаны состоявшимися.

