В июне 2024 года мы уже снимали сюжет о долгожданном капитальном ремонте в детско-юношеской спортивной школе №1 имени Кадырбека Оспанова. Напомним, что до этого, здание обновлялось в последний раз 20 лет назад. На момент съемки в школе выполнили около 35% ремонтах работ. По плану, капремонт должен был завершиться уже в январе 2025 года, но, что-то пошло не так.

«Проект у нас 2021 года и в связи с удорожанием строительных материалов проект был направлен на корректировку. В июле месяце получили положительное заключение экспертизы, то есть на этот период, на проведение корректировки, работы были приостановлены. Денежные средства на сегодняшний день выделены в полном объеме, сдача объекта в текущем году в июне месяце», — говорит заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Дамир Аймагамбетов.

Изначально выделенная сумма была чуть больше 800 миллионов тенге, а после перерасчета она составляет полтора млрд тенге. Поскольку здание довольно старое, подрядчику, который занимается ремонтом, пришлось проводить очень много работ касательно демонтажа и усиления плит перекрытия, так как по итогу технического обследования, они пришли в негодность. Вместе с этим укрепили и фундамент. Кроме того, площадь здания превышает 3000 м2, что тоже говорит о большом объеме работы. Кстати, ремонтом здесь занимается организация из Павлодара.

«Изначально, когда начинали работу, это сразу с заказчиком обсуждалось, то что наш проект будет переходить на 2025 год — это в самом начале уже обсуждалось. Мы сделали полностью инженерные сети, это, туда входит вентиляция, отопление, канализация, водопровод, полностью смонтировали новые инженерные сети, также заменили крышу бассейна, то есть поменяли полностью плиты перекрытия и кровлю соответственно, настил сделали новый», — говорит представитель подрядной организации Аскар Султангазин.

Также в бассейне уже установили оборудование для фильтра воды. Сейчас в здании ведутся отделочные работы, большая половина которых выполнена. Тем временем, фасад школы готов на 70%. Аскар Султангазин отмечает, что уложиться в новые сроки они успеют.

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