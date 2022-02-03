Структуру КНБ реорганизуют

Структуру Комитета национальной безопасности реорганизуют. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Tengrinews.kz.
«Во исполнение поручений Главы государства, озвученных 11 января на пленарном заседании Мажилиса и 27 января на заседании Совета безопасности, Комитетом национальной безопасности начата работа по переформатированию деятельности ведомства», — говорится в официальном пресс-релизе.
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В ведомстве рассказали о создании специальной рабочей группа по оценке и оптимизации структуры, задач и функций органов КНБ, в том числе Пограничной службы и Службы специального назначения «А».
«Отдельно выделены вопросы перестройки деятельности и укрепления подразделений по борьбе с терроризмом, транснациональной оргпреступностью и международным наркобизнесом, а также обеспечению экономической безопасности. Выработаны меры по усилению боеготовности личного состава».
Отмечается, что Республиканским оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводится анализ совместных действий силовых структур и государственных органов в условиях режима АТО, с выработкой мер по их совершенствованию.
«Результатом этой работы станет реорганизация структуры и подходов к организации оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности», — подчеркнули в Комитете нацбезопасности.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев 11 января заявил, что Комитет национальной безопасности не смог разглядеть критическую угрозу в стране.
«Сплоченность нашего общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста согласно профессионально разработанным сценариям. Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе. Не разглядел критической угрозы национальной безопасности», — сказал Токаев на заседании Мажилиса.
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