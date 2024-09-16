Студент из Костаная получил награду на международном чемпионате WorldSkills во Фрнации

Фото пресс-службы минпросвещения РК
Казахстанские студенты колледжей произвели фурор на мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills – 2024. Впервые в истории Национальная сборная добилась выдающегося успеха на 47-ом международном чемпионате WorldSkills во французском Лионе, завоевав 7 медальонов отличия. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения.
Нашу страну представили 32 участника и 30 международных экспертов по 30 компетенциям.
Награду «Лучший в нации» и лучшими в компетенциях стали:
- Руслан Юсупов — студент Уральского колледжа информационных технологий — «Веб-технологии»;
- Айгерим Досова — Колледж легкой промышленности и сервиса г. Шымкент— «Технология моды»;
- Данияр Абикенов — студент Костанайского колледжа автомобильного транспорта— «Сетевое и системное администрирование»;
- Михаил Попов — студент Алматинского строительно-технического колледжа — «Сухое строительство и штукатурные работы»;
- Тимур Бабенко и Эльнар Жуасбаев — студенты Колледжа радиотехники и связи г. Семей — «Мобильная робототехника»;
- Жанель Сагындык — Алматинский колледж «Адилет» — «Отельный ресепшионист»;
- Артур Лейман — студент Павлодарского колледжа сервиса и питания — «Ресторанный сервис» — «Лучший в нации».
Всего в международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Lyon – 2024 приняли участие около 1500 студентов колледжей из 69 стран.