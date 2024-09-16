Студент из Костаная получил награду на международном чемпионате WorldSkills во Фрнации

Казахстанские студенты колледжей произвели фурор на мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills – 2024. Впервые в истории Национальная сборная добилась выдающегося успеха на 47-ом международном чемпионате WorldSkills во французском Лионе, завоевав 7 медальонов отличия. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения.

Нашу страну представили 32 участника и 30 международных экспертов по 30 компетенциям.

Награду «Лучший в нации» и лучшими в компетенциях стали:

Руслан Юсупов — студент Уральского колледжа информационных технологий — «Веб-технологии»;

Айгерим Досова — Колледж легкой промышленности и сервиса г. Шымкент— «Технология моды»;

Данияр Абикенов — студент Костанайского колледжа автомобильного транспорта— «Сетевое и системное администрирование»;

Михаил Попов — студент Алматинского строительно-технического колледжа — «Сухое строительство и штукатурные работы»;

Тимур Бабенко и Эльнар Жуасбаев — студенты Колледжа радиотехники и связи г. Семей — «Мобильная робототехника»;

Жанель Сагындык — Алматинский колледж «Адилет» — «Отельный ресепшионист»;

Артур Лейман — студент Павлодарского колледжа сервиса и питания — «Ресторанный сервис» — «Лучший в нации».

Всего в международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Lyon – 2024 приняли участие около 1500 студентов колледжей из 69 стран.

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