USD 479.38
EUR 531.63
RUB 5.27
  1. Home
  2. Образование
  3. Студент из Костаная получил награду на международном чемпионате WorldSkills во…

Студент из Костаная получил награду на международном чемпионате WorldSkills во Фрнации

Фото пресс-службы минпросвещения РК

Казахстанские студенты колледжей произвели фурор на мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills – 2024. Впервые в истории Национальная сборная добилась выдающегося успеха на 47-ом международном чемпионате WorldSkills во французском Лионе, завоевав 7 медальонов отличия. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения. 

Нашу страну представили 32 участника и 30 международных экспертов по 30 компетенциям.

Награду «Лучший в нации» и лучшими в компетенциях стали:

  • Руслан Юсупов — студент Уральского колледжа информационных технологий — «Веб-технологии»;
  • Айгерим Досова — Колледж легкой промышленности и сервиса г. Шымкент— «Технология моды»;
  • Данияр Абикенов — студент Костанайского колледжа автомобильного транспорта— «Сетевое и системное администрирование»;
  • Михаил Попов — студент Алматинского строительно-технического колледжа — «Сухое строительство и штукатурные работы»;
  • Тимур Бабенко и Эльнар Жуасбаев — студенты Колледжа радиотехники и связи г. Семей — «Мобильная робототехника»;
  • Жанель Сагындык — Алматинский колледж «Адилет» — «Отельный ресепшионист»;
  • Артур Лейман — студент Павлодарского колледжа сервиса и питания — «Ресторанный сервис» — «Лучший в нации».

Всего в международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Lyon – 2024 приняли участие около 1500 студентов колледжей из 69 стран.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Две женщины умирают от рака ежедневно — Минздрав РК

Следующая новость

Убрать «двойную сплошную», изменить режим работы светофоров попросили костанайцы