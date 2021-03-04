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Студент из Костаная занял второе место на международном чемпионате WorldSkills

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Завершен III Международный чемпионат Хабаровского края по стандартам WorldSkills с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона, проходивший с 1 по 4 марта в очно-дистанционном формате. Об этом сообщили в областном управлении образования.

33 участника из России, Японии, Китая, Малайзии, Индии, Казахстана, Республик Корея и Беларуси соревновались по пяти компетенциям: «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», «Инженерный дизайн КАД (CAD)», «Сетевое и системное администрирование», «Программные решения для бизнеса». За справедливое судейство отвечало 45 экспертов, в том числе 7 независимых.

Нашу страну представлял Глеб Ихласов, студент 4 курса Костанайского колледжа автомобильного транспорта по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение».

В нелегкой борьбе он завоевал серебро чемпионата по компетенции «Сетевое и системное администрирование».

Подготовил нашего чемпиона главный эксперт региональной и национальной площадки по данной компетенции Булат Николай Сергеевич, заместитель директора по IT- технологиям ККАТ.

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