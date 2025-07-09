В Костанае сотрудники отдела по противодействию наркопреступности в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора–2025» задержали 19-летнего студента одного из местных колледжей, подозреваемого в хранении и распространении наркотических средств синтетического происхождения.

По оперативным данным, молодой человек работал «закладчиком» с апреля 2025 года, сотрудничая с интернет-магазином, специализирующимся на сбыте синтетических наркотиков.

В ходе осмотра мест, где подозреваемый ранее успел разместить так называемые «закладки», были изъяты четыре свёртка, обмотанные красной изолентой. Внутри находилось вещество белого цвета с характерным запахом, предположительно — синтетический наркотик.

Дополнительные улики были обнаружены при осмотре квартиры задержанного. Сотрудники полиции нашли коробку из-под мобильного телефона, в которой находилось вещество растительного происхождения зелёного цвета, по предварительным данным — высушенная марихуана.

Также в гараже, расположенном в 8 микрорайоне города, были найдены и изъяты средства для фасовки и употребления наркотиков

На допросе подозреваемый признал свою вину, подтвердив, что выполнял функции распространителя — получал партии наркотиков и размещал их в заранее определённых местах, передавая координаты клиентам через мессенджеры.

В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. В настоящее время продолжаются следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных соучастников.

Полиция напоминает, что за участие в незаконном обороте наркотиков, в том числе через интернет, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на длительный срок.

Органы правопорядка призывают граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать о любых подобных фактах.

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