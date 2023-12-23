Студента нашли быстро. Смартфон стоимостью 840 тысяч тенге вернули жительнице Костаная

В полицию обратилась 34-летняя жительница областного центра, которая 14 декабря находилась на работе в торговом доме. Она зашла в соседний бутик и на стеллаже оставила свой телефон. Спустя некоторое время она обнаружила, пропажу смартфона.

Прибывшие на место происшествия полицейские по камерам видеонаблюдения установили молодого человека, который взял себе смартфон.

«Внимательно просмотрев запись, мы начали поиски в учебных заведениях города, так как мужчина по внешнему виду был похож на студента. Мы объехали несколько учебных заведений и показывали видео руководству. Администрация одного из высших учебных заведений узнали своего учащегося», — рассказал о некоторых подробностях заместитель начальника Управления полиции города Костанай Ербол Карымсаков.

Полицейские вернули владелице телефон.

Она в свою очередь , поблагодарила сотрудников полиции за оперативную работу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.