Как сообщили в ответ на наш запрос в департаменте полиции региона, в дежурную часть полиции поступило сообщение о конфликте между учащимися одного из учебных заведений.

Установлено, что в ходе инцидента 18-летний студент получил ножевое ранение в область ноги. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.

По факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Но, по данным полиции, стороны конфликта достигли примирения, и, в соответствии с действующим законодательством, уголовное дело подлежит прекращению.

Представления о недопущении подобных инцидентов направлены полицией в адрес учебного заведения и Управления образования.

На благоустройство озера "Тарелочка" снова будет объявлен конкурс На благоустройство озера "Тарелочка" в районе Аэропорта снова будет объявлен конкурс. В 2023 году подрядчик...

В Казахстане начнут сужать трассы Обеспечение безопасности на дорогах — приоритетная задача полиции. В связи с участившимися фактами ДТП, особенно...

27 новых детских специализаций появится в резидентуре - Минздрав В целях повышения качества медицинской помощи детям Министерство здравоохранения РК инициирует важные изменения в системе...