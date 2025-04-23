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Студента ударили ножом в Костанае

— Сегодня, 10:05
Изображение для новости: Студента ударили ножом в Костанае

polisia.kz

Как сообщили в ответ на наш запрос в департаменте полиции региона, в дежурную часть полиции поступило сообщение о конфликте между учащимися одного из учебных заведений.

Установлено, что в ходе инцидента 18-летний студент получил ножевое ранение в область ноги. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.

По факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Но, по данным полиции, стороны конфликта достигли примирения, и, в соответствии с действующим законодательством, уголовное дело подлежит прекращению.

Представления о недопущении подобных инцидентов направлены полицией в адрес учебного заведения и Управления образования.



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