Как сообщили в ответ на наш запрос в департаменте полиции региона, в дежурную часть полиции поступило сообщение о конфликте между учащимися одного из учебных заведений.
Установлено, что в ходе инцидента 18-летний студент получил ножевое ранение в область ноги. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.
По факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
Но, по данным полиции, стороны конфликта достигли примирения, и, в соответствии с действующим законодательством, уголовное дело подлежит прекращению.
Представления о недопущении подобных инцидентов направлены полицией в адрес учебного заведения и Управления образования.
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