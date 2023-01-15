Студентам будут выплачивать компенсацию за проезд на каникулах без подтверждающих документов

Компенсацию за проезд во время каникул студентам колледжей будут выплачивать без подтверждающих документов.

Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев.

«С этого года иногородним студентам будет оплачиваться компенсация за проезд в каникулярное время без подтверждающих документов в размере 4 МРП (13 800 тенге)», – сказал Гани Бейсембаев на коллегии министерства.

Кроме того, ведомство запустит пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей. По словам министра, это даст возможность учащимся по завершению обучения параллельно с аттестатом школы получить диплом колледжа и выйти на рынок труда.

Ранее в соответствии с изменённым приказом МОН РК от 2015 года компенсация за проезд выплачивается обучающимся колледжей в дневной форме обучения по государственному образовательному заказу два раза в год: в период зимних и летних каникул в размере 2 МРП независимо от того, иногородний студент или нет.

Компенсация за проезд выплачивалась раньше только при наличии документов, подтверждающих проезд на междугороднем транспорте:

проездной билет и посадочный талон;

по проезду автобусом только проездной билет.

За проезд на междугороднем такси компенсация не выплачивается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.